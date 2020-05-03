مرور الدقهلية يستقبل المواطنين لتجديد رخص التسيير (فيديو)

استقبلت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور، اليوم، عشرات المواطنين لإجراء لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.وشددت إدارة المرور، على ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الوحدة، ووفرت بوابة تعقيم إلكترونية في إطار الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين.وعلقت إدارة مرور الدقهلية عددا من الملصقات بمداخل المبنى لكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد مدون عليها " احمى نفسك احمى بلدك مرور الدقهلية يتمنى لكم السلامة".وعززت إدارة مرور الدقهلية بمشاركة العقيد إسلام رمزي، والمقدم الدكتور حاتم طه وكيلا الإدارة، والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم دكتور عمرو الشربيني، رئيس قسم الشئون المالية والإدارية، من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصودنها.