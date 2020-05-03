رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 تجار أسلحة في بحيرة المنزلة

الأحد 03/مايو/2020 - 12:23 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية استهداف كافة أشكال الخروج على القانون بنطاق المسطح المائى لبحيرة المنزلة، نطاق مديرية أمن الدقهلية، استمرارًا لجهود الوزارة فى استهداف المسطح المائى لبحيرة المنزلة لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التى تتخذ من البحيرة مأوى لها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القيام بحملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارات البحث الجنائى وإدارة قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، استهدفت 5 متهمين، وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية عبارة عن (بندقية آلية، بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش، عدد 12 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2،750 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جراما.

موضوعات متعلقة

«الداخلية»: مقتل 18 إرهابيًا فى مداهمة أمنية بـ«بئر العبد»

بث صلاة التراويح إذاعيًا من مسجد عمرو بن العاص

أشعلت والدته شمعة بجواره وخرجت للتسوق.. تفحم طفل فى القليوبية

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

الصور

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

الأكثر قراءة

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 1061 وحدة بـ«دار مصر» بـ5 مدن جديدة

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

إنفوجراف

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

دعاء ما قبل الامتحان مكتوب وأدعية ليلة الامتحانات

«تحدى الحدائق» يجمع 3 من أبرز نجوم ألعاب القوى خلال أزمة كورونا

300 مليون مشارك في اجتماعات عن بُعد باستخدام «زووم» شهريا

تطوير ذراع اصطناعية يتحكم بها «باستخدام العقل»

مقالات الرأي
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
ماجد حبته
دواء قديم لكورونا المستجد
د.أحمد الخميسى
حكايات لم تحدث إلا فى الصحف
د. منى حلمى
شهداء جدد لإرهاب يقبض الثمن قبل شراء الكفن
المزيد

الثقافة

المغرب تقرر نصًا لعزت الطيرى للأطفال فى مدارسها

محاضرات على الإنترنت حول فيروس كورونا من مكتبة الإسكندرية.. اليوم

الرافدين للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «جبن»

القصة الكاملة لــ«المشاديد» في مسلسل الفتوة