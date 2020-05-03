ضبط 5 تجار أسلحة في بحيرة المنزلة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية استهداف كافة أشكال الخروج على القانون بنطاق المسطح المائى لبحيرة المنزلة، نطاق مديرية أمن الدقهلية، استمرارًا لجهود الوزارة فى استهداف المسطح المائى لبحيرة المنزلة لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التى تتخذ من البحيرة مأوى لها.وعقب تقنين الإجراءات، تم القيام بحملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارات البحث الجنائى وإدارة قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، استهدفت 5 متهمين، وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية عبارة عن (بندقية آلية، بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش، عدد 12 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2،750 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جراما.