النمسا: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ13 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفا و228 حالة، بينما لم يتبق من المصابين إلا 1761 حالة.وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 39 حالة إصابة جديدة في يوم واحد، منهم 28 حالة فى العاصمة فيينا.وأضاف البيان أن إجمالي عدد الإصابات فى النمسا بلغ 15 ألفا و597 حالة، بينما سجل عدد الوفيات 598 حالة، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 422 شخصًا في المستشفى، منهم 114 حالة في وحدات العناية المركزة، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة فى فيينا أمس.