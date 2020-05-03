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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب داود أوغلو: حكومة أردوغان تمارس الطغيان في السنوات الأخيرة

الأحد 03/مايو/2020 - 12:11 م
داود أوغلو
داود أوغلو
هدير سند
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استنكر، فيصل باباهان، رئيس محافظة بيتليس عن حزب المستقبل التركي المعارض، اعتقال الشرطة التركية 5 من أعضاء الحزب بدعوى منع بيع الكمامات، على الرغم من أنهم كانوا يوزعونها مجانًا.

وقال «باباهان» في تصريحات لصحيفة «سوزجو» التركية: «كنا نوزع كمامات في أماكن معينة في محافظة بيتليس، واعتقل خمسة من أصدقائنا ممن كانوا يوزعون الكمامات في مدينة (أهلات) دون سابق إنذار ودون تحذير وظلوا في الحبس من2-3 ساعات، ثم أُطلق سراحهم».

وأضاف: «كل حزب لديه صلاحية في منطقة معينة، والحزب البديل لحزب العدالة والتنمية الحاكم "برئاسة رجب طيب أردوغان" في بيتليس هو حزب المستقبل، لذلك عندما رأوا هذا يحاولون ممارسة ضغوطات على حزبنا الجديد».

وتابع: «حزب المستقبل مستعد لمثل هذه الضغوطات، فقد ابتعدت الحكومة التركية في السنوات الأخيرة من السياسة للطغيان، والتفات شعب بيتليس لحزبنا يزعج النظام؛ لذلك فهم يعتقدون أنهم سيردعوننا بمثل هذه الأساليب لكنهم مخطئون، ومن الآن فصاعدًا سنواصل خدماتنا في بيتليس وستزداد».

وألقت الشرطة التركية القبض على بعض أعضاء حزب «المستقبل» التركي المعارض، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ممن كانوا يوزعون الكمامات على المواطنين الأتراك بمقاطعة أهلات التابعة لمدينة بيتليس.

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