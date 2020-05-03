إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين جميع الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.وأوضح محافظ سوهاج - في بيان اليوم الأحد - أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أزالت عدد 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها حالة تعدٍ على أملاك الدولة، وحالة تعدٍ بقرية بني حميل على مساحة 100 متر بقرية الغنمية، وإزالة 100 متر تعدٍ بقرية السمطا.وأشار إلى قيام مركز ومدينة أخميم بحملة إزالة فورية وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثانى بأحد المنازل بنجع البراهمة التابع لقرية الكولة على مساحة 100 متر، وتمت مصادرة الأدوات والمعدات المستعملة، كما تمت إزالة فورية ليلا لأعمدة الدور الثانى العلوى بشارع مختار الشريف والمتفرع من شارع حلمى الشريف وتمت مصادرة الأدوات والمعدات المستعملة، ومساحة المنزل 100 متر.