«المالية» توضح موقف الزيادة فى أسعار البنزين والسولار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار البنزين والسولار الحالية، لافتًا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، مؤكدًا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة فى نفس الوقت.أضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد، أن السعر الحالى يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزين، 55 قرشًا على سبيل المثال، قائلًا: "ننزل للناس 25 و30 قرش تذهب للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرش عن كل لتر للخزانة العامة".وأضاف أن هناك تخفيضا حدث فى قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرشا على مرتين، قائلًا: "نحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادًا إضافيًا للخزانة العامة"، وتابع أنه بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادي العالمي سيكون مستوى الأسعار الذي نتحرك فيه، خاصة أن معدلات النمو بالسالب في كل دول العالم.