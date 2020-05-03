85 إصابة جديدة بكورونا فى عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، منها 21 حالة لعمانيين، و64 حالة لغير عمانيين.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح 2568 حالة وعدد الوفيات 12 حالة، مؤكدة أن 750 حالة قد تماثلت للشفاء.وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.