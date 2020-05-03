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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 2502 حالة تعد على أراض زراعية خلال شهر في أسيوط (صور)

الأحد 03/مايو/2020 - 12:01 م
حملات إزالة
حملات إزالة
أسيوط – محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة حققت معدلات متقدمة في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز والمدن والقرى.

وأضاف محافظ أسيوط، في بيان له، أنه تمت إزالة 2502 حالة تعد خلال شهر وسط استمرار تلك الحملات لإزالة جميع التعديات بنطاق المحافظة والتصدي بمنتهى الشدة والحزم لكافة التعديات ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأكد محافظ أسيوط، تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بهدف إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات بجميع المراكز والمدن، مشددًا على مسئولي الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية برصد وإزالة المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى أن حملات الإزالة بمختلف المراكز والأحياء تتم تحت إشراف قيادات المحافظة حيث يشرف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، على مراكز أسيوط وأحياء شرق وغرب، ويشرف المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام على مراكز الجنوب، ويشرف المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد على مراكز الشمال، بمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ومساعديهم، وتتم الإزالة لكافة التعديات حتى سطح الأرض بالاستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع والحملات الميكانيكية بالأحياء والمراكز.

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