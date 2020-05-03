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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبد الستار بيرقدار: حملة ممنهجة تستهدف القضاء العراقي

الأحد 03/مايو/2020 - 12:01 م
القاضي عبد الستار
القاضي عبد الستار بيرقدار
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قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى بالعراق القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأحد، إن هناك حملة ممنهجة تطال القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي يقف وراءها المروجون لأكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية.

وأوضح "بيرقدار" لـ"قناة "السومرية نيوز": "أنه لوحظ في الأونة الاخيرة بعض التسريبات والأقاويل المربكة للرأي العام التي تطال القضاء العراقي تحديدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها القضاء تجاه التجاوزات بحق المال العام".

وأضاف أنه في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام ومنهم بعض السياسيين والوزراء وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها الحلفاء من السياسيين ممن يوفروا الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها من هم محسوبين على الإعلام، من المقيمين خارج العراق تحديدًا.

وأشار إلى أن ذلك يتم مقابل مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب مروجين لأكذوبة انهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء واعتقادهم واهمين أن القضاء سوف يضطر إلى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب.

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