«الحركة الوطنية» يدعم قرارات الدولة لحماية الأمن القومي المصري

عقدت الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية بالفيوم اجتماعا برئاسة الدكتور سمير سيف اليزل عضو المكتب السياسي وأمين عام الحزب بالمحافظة ومحافظ بني سويف الأسبق، لمناقشة سبل وآليات المشاركة المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا بما يتماشي مع السياسة العامة للدولة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا الوبائي.وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث بئر العبد الإرهابي، والذي استشهد فيه عدد من ابطال الوطن بالقوات المسلحة، معلنين إدانتهم للحادث ودعمهم للرئيس والجيش والشرطة في كل ما يتخذونه من إجراءات لحماية الأمن القومي للبلاد.وشارك في الاجتماع "خالد السنراوي امين تنظيم الحزب بالفيوم وصالح جمعه الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة والدكتور محمد ابو النور الامين المساعد وأمين الحزب بمركز ومدينة سنورس وشهيرة الدفناوي أمينة المرأة بالفيوم وسحر الجمال رئيس لجنة العلاقات العامة وهمت مصطفي مسئول الأنشطة".وأكد الدكتور سمير سيف اليزل، أنه تم خلال الاجتماع مراعاة الاشتراطات الاحترازية والوقائية من كورونا، وذلك بمشاركة عدد قليل من أعضاء الأمانة العامة بالمحافظة والحرص على التباعد الاجتماعي بين المشاركين مع التواصل مع بقية أعضاء الأمانة هاتفيًا او عبر منصات التواصل الاجتماعي لإبلاغهم بنتيجة الاجتماع والاتفاق على ما أسفر عنه من قرارات.وقال الدكتور سمير سيف اليزل، فى بيان له اليوم، إنه تم استعراض العديد من المقترحات لأنشطة الحزب خلال الفترة القادمة وأهمية التواجد، وضرورة أن يشعر أبناء الفيوم بوجود تأثير فعال للحزب من خلال أنشطة حقيقية تعبر عن المواطن، وتمس جانب من أمور حياته اليومية، مشددًا على انه تم الاتفاق لتقديم المعونات لدور رعاية الأيتام ودعم المستشفيات الجامعية بتوفير بعض المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا الوبائي، وذلك من خلال دعم مالي تقدمة الأمانة العامة بالقاهرة وتبرعات أعضاء الحزب بالمحافظة.وأضاف أنه تم أيضا تدشين مبادرة اعداد القادة الاجتماعيين والتي تضم عدد من الشباب والمتطوعين، على أن تبدأ شاطها المجتمعي فور الانتهاء من فترة الحظر، مشددًا على أن تلك المبادرة تستهدف في المقام الأول الشباب من كافة مراكز المحافظة لدعمهم وتحفيزهم علي المشاركة في الأنشطة الحزبية الوطنية الداعمة للدولة وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.وأوضح أنه تم التوافق خلال الإجتماع أيضا علي بدء حملة أخرى تستهدف الوعي الثقافي والسلوكي، بالتعامل مع جائحة كورونا، وإهمال البعض لأهمية التباعد الأجتماعي، فضلًا عن أن يتم ذلك بعمل فيديوهات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.وتابع "قد تم طرح عدد من المقترحات والرؤي التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي يجب التفكير فيها والبحث عن آلية لتمويلها وتنفيذها، وذلك لأهمية تلك المشروعات الصغيرة في إتاحة فرص عمل والمساهمة في رفع دخل الأسر وتحسين مستواها المعيشي مع ضرورة التعامل مع المشكلات المجتمعية التي تنتشر بالفيوم بحكم طبيعتها الجغرافية، ومنها الانفجار السكاني والأمية والهجرة غير الشرعية وتأخر التعليم، وذلك من أجل مساهمة الوصول بالوعي الفكري والثقافي والتنويري لقرى المحافظة بالمستوى الذي يليق بالمواطن، فضلًا عن أن الحزب يقوم بتوفير مدربين متطوعين يخدمون البرامج التنموية التي تنفذها الدولة والحكومة للنهوض بكافة القطاعات".