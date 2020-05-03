بلدية تابعة لحزب أردوغان تحصل على 11 سيارة «هدية»

كشفت صحيفة سوزوجو التركية عن إهداء بعض الشركات الخاصة، لبلدية باشيسكالا، التي يترأسها حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، بمحافظة قوجة إيلي، 11 سيارة فاخرة، من بينها سيارة يبلغ سعرها 371 ألف ليرة، كما اشترت البلدية ست سيارات بقيمة 338 ألف و557 ليرة.وذكر تقرير ديوان المحاسبات وفقا للصحيفة التركية، أنه «لابد من الحصول على موافقة بقرار مجلس البلدية عند الحصول على سيارات، سواء كانت اشترتها أو أهديت إليها، ولا يمكن الحصول على المركبات الأجنبية حتى وإن كانت هدية».يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من أُثار اقتصادية كارثية بسبب تفشي فيروس كورونا وعدم السيطرة عليه، لاسيما مع تراجع عائد السياحة الأجنبية في تركيا.