القومى للإعاقة: مطلوب التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من كورونا

ناشد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جموع المواطنين بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص الحرص على الالتزام بتطبيق الإجراءات المتعلقة بالحماية والوقاية والالتزام بالتحذيرات الخاصة بمواجهة الفيروس؛ واتباع طرق السلامة العامة التي أعلنتها الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.وعلى الرغم من زيادة أعداد المتعافين، وفقا لتقارير وزارة الصحة المصرية، إلا أن هناك ما يشير إلى زيادة في أعداد المصابين والوفيات مقارنة بالشهر الماضي؛ الأمر الذي يؤكد أننا أمام تحد حقيقي فيما يتعلق بالوعي العام والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي في ظروف العمل، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي؛ بعودة بعض المصالح للعمل تدريجيًا لدفع عجلة البناء والتنمية في مصر بعد توقف دام أكثر من شهر ونصف تقريبًا.وطالب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ كل المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية في محيط الأسرة واتباع تعليمات الدولة فيما يتعلق بمواعيد الحظر الجزئي والسلوكيات العامة اليومية.