لحظة انهيار مستشفى ميداني لعلاج مصابي كورونا في قطر (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس كورونا في قطر، نتيجة الرياح الشديدة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لانهيارها.‎الحادث وقع نتيجة لهبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، حيث تظهر اللقطات المتداولة المستشفى وقد انهار بشكل شبه كامل، بينما كان بعض الأشخاص يفرون من المكان، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.