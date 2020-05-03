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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء المرحلة الثانية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى لـ«تانية ثانوى»

الأحد 03/مايو/2020 - 11:56 ص
امتحانات التابلت
امتحانات التابلت
نورهان عبدالرحمن
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بدأت منذ قليل، امتحانات المجموعة الثانية لطلاب الصف الثاني الثانوي الإلكترونية لنهاية العام الدراسي 2020 في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي الطلاب الاختبار في مادة اللغة الأجنبية الأولى بمحافظات المنوفية والبحيرة والمنيا وبني سويف والأقصر الشرقية والدقهلية والسويس والبحر الأحمر ومطروح والقليوبية وسوهاج والغربية، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت تقسيم الطلاب الذين يخوضون اختبارات نهاية العام الدراسي بالصفين الأول والثاني الثانوي لمجموعتين، لضمان عدم تأثر شبكة الإنترنت، وسهولة وصول الطلاب إلي منصة الامتحانات الإلكترونية دون صعوبات.

يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي يخوضها ما يقارب من 600 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية إلكترونيًا من منازلهم بسبب إجراءات الحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

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