بدء المرحلة الثانية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى لـ«تانية ثانوى»

بدأت منذ قليل، امتحانات المجموعة الثانية لطلاب الصف الثاني الثانوي الإلكترونية لنهاية العام الدراسي 2020 في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.ويؤدي الطلاب الاختبار في مادة اللغة الأجنبية الأولى بمحافظات المنوفية والبحيرة والمنيا وبني سويف والأقصر الشرقية والدقهلية والسويس والبحر الأحمر ومطروح والقليوبية وسوهاج والغربية، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت تقسيم الطلاب الذين يخوضون اختبارات نهاية العام الدراسي بالصفين الأول والثاني الثانوي لمجموعتين، لضمان عدم تأثر شبكة الإنترنت، وسهولة وصول الطلاب إلي منصة الامتحانات الإلكترونية دون صعوبات.يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي يخوضها ما يقارب من 600 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية إلكترونيًا من منازلهم بسبب إجراءات الحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.