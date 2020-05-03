اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن إلى 22 جنيهًا قريبًا

أكد المهندس محمود العناني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، انخفاض أسعار الدواجن من 29 إلى 27 جنيها في المزرعة، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار جنيها يوميا لتصل إلى 25 جنيها للكيلو، نتيجة اكتفاء المواطنين من التخزين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث تصل الآن إلى المستهلك بـ 34 جنيها، بفارق 7 جنيهات جنيهات كهامش ربح لمحلات الدواجن والحلقات الوسيطة.وأشار في تصريحات للدستور، إلى ارتفاع إنتاج الدواجن إلى 4 ملايين طائر يوميا، موضحا أن المناخ العام لإنتاج الدواجن مناسب جدًا، خلال الفترة المقبلة، وسيزداد إنتاج الدواجن وستنخفض الأسعار الأسابيع المقبلة إلى 22 جنيها للكيلو في المزرعة.وقال إن أسعار البيض عند 32 جنيها للكرتونة، ومن المتوقع ألا ترتفع هذا العام نتيجة الزيادة في الإنتاج.