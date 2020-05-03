رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن إلى 22 جنيهًا قريبًا

الأحد 03/مايو/2020 - 11:55 ص
الدواجن
الدواجن
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد المهندس محمود العناني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، انخفاض أسعار الدواجن من 29 إلى 27 جنيها في المزرعة، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار جنيها يوميا لتصل إلى 25 جنيها للكيلو، نتيجة اكتفاء المواطنين من التخزين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث تصل الآن إلى المستهلك بـ 34 جنيها، بفارق 7 جنيهات جنيهات كهامش ربح لمحلات الدواجن والحلقات الوسيطة.

وأشار في تصريحات للدستور، إلى ارتفاع إنتاج الدواجن إلى 4 ملايين طائر يوميا، موضحا أن المناخ العام لإنتاج الدواجن مناسب جدًا، خلال الفترة المقبلة، وسيزداد إنتاج الدواجن وستنخفض الأسعار الأسابيع المقبلة إلى 22 جنيها للكيلو في المزرعة.

وقال إن أسعار البيض عند 32 جنيها للكرتونة، ومن المتوقع ألا ترتفع هذا العام نتيجة الزيادة في الإنتاج.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

«الداخلية»: مقتل 18 إرهابيًا فى مداهمة أمنية بـ«بئر العبد»

مصر تستعد لطقس غير مستقر.. وانخفاض الحرارة الثلاثاء

الصحة: معدلات الإصابة بكورونا ما زالت متوقعة ولم تحقق أى قفزات

الصور

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

الأكثر قراءة

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 1061 وحدة بـ«دار مصر» بـ5 مدن جديدة

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

إنفوجراف

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

دعاء ما قبل الامتحان مكتوب وأدعية ليلة الامتحانات

«تحدى الحدائق» يجمع 3 من أبرز نجوم ألعاب القوى خلال أزمة كورونا

300 مليون مشارك في اجتماعات عن بُعد باستخدام «زووم» شهريا

تطوير ذراع اصطناعية يتحكم بها «باستخدام العقل»

مقالات الرأي
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
ماجد حبته
دواء قديم لكورونا المستجد
د.أحمد الخميسى
حكايات لم تحدث إلا فى الصحف
د. منى حلمى
شهداء جدد لإرهاب يقبض الثمن قبل شراء الكفن
المزيد

الثقافة

المغرب تقرر نصًا لعزت الطيرى للأطفال فى مدارسها

محاضرات على الإنترنت حول فيروس كورونا من مكتبة الإسكندرية.. اليوم

الرافدين للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «جبن»

القصة الكاملة لــ«المشاديد» في مسلسل الفتوة