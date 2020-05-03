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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية: سقوط أردوغان أمام صناديق الانتخاب «حتمي»

الأحد 03/مايو/2020 - 11:54 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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رأى المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي فايق أوزتراك، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يرغب في عقد انتخابات مبكرة، قائلًا: "عندما ننظر إلى استطلاعات الرأي، فإن أمل إعادة انتخاب الرجل الواحد بعد الآن، وأمل استمرار هذا النظام الحاكم، لن يخرج أبدًا من صناديق الاقتراع، نحن لا ننتظر انتخابات، ولكننا مستعدون، ونعمل دائمًا، من أجل انتخابات تجرى في أي لحظة".

وأضاف خلال تصريحات له بأحد البرامج التلفزيونية على قناة «فوكس»: "أكبر عجز تواجه تركيا الآن يتمثل في عدم وجود رئيس جمهورية يحتوي الجميع، لا يقوم بالتمييز بين حزب وآخر، وبلدية وأخرى، ولكن لسوء الحظ يجلس رئيس حزب العدالة والتنمية الآن على كرسي الرئاسة، ويمارس أعماله السياسية في الوقت الذي تواجه الأمة كل تلك المشكلات".

ويرى المتحدث باسم أكبر أحزاب المعارضة، أن حكومة الرئيس أردوغان تسعى دائما لوضع العراقيل أمام بلديات المعارضة وتسهيل أعمال البلديات التابع لها، وعلق على أزمة الكمامات التي يواجهها الشعب التركي، قائلًا: "بينما تجمع الحكومة هذا القدر من الأموال، فهي لا تستطيع إعطاء المواطن 5 كمامات، وأنه لو تم إعطاء تلك الماسكات وتم توزيعها بواسطة البلديات التابعة لنا، لكان كل مواطن الآن معه 5 كمامات. ولكن من اللحظة التي تقول فيها إنك ستعطل جزءًا من دستور الدولة، فنحن إذن نواجه مشاهد سخيفة للغاية".

وتابع: "لو كنت ترى أن ما يخرج من الصناديق الانتخابية هو انقلاب عليك، فهذا يعني أن الدولة في مأزق. كما أقول دائمًا، إن نظام دولة الحزب الواحد في حالة من الخوف والاندفاع. لأنها لا تستطيع الاستجابة لمطالب الأمة، وتعلم أن الأمة ستغير هذا النظام في أول فرصة تسنح لها عندما تأتي أمام صندوق الاقتراع".

ورفض أوزتراك الاتهامات التي وجهت لحزبه من قبل القيادات التابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعمها أن الحزب الجمهوري هدد بالانقلاب، وذلك تعليقًا منهم على تصريحات أعضاء حزب الشعب الجمهوري جنان قافتنجي أوغلو وأوزجور أوزال.

وشدد فايق أوزتراك على وقوف حزب الشعب الجمهوري إلى جانب الديمقراطية، قائلًا: «لن يخرج (انقلابٌ) من كلماتنا. سيكون حزب الشعب الجمهوري من بعد الآن كما كان سابقًا، وحتى اليوم، بجانب الديمقراطية».

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