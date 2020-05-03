إحالة عاطل يروج الهيروين بالساحل للجنايات

قررت نيابة الساحل بمحافظة القاهرة، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة الهيروين المخدر، بدائرة القسم.كان ضباط مباحث قسم شرطة الساحل خلال تفقد الحالة الأمنية بالمنطقة وبصحبتهم قوة شرطية، اشتبهوا في أحد الأشخاص، بمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، وعلى الفور لاحقته القوة الأمنية، وتمكنوا من ضبطه.و تبين أنه يدعى "م.ع" سنة عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين، بلغت 260 جراما، ومبلغا ماليا، وهاتف محمول).وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.