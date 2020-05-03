محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته عرفيا لطلبها إثبات الزواج

أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية اليوم، بإحالة المتهم بالشروع في قتل زوجته بعقد عرفي إلى الجنايات، بعد خلافات نشبت بينهم لإصرارها على إثبات زواجهما الرسمى.وكشف أمر الإحالة أن المتهم "ع.م"، تاجر مواد غذائية، أقر بارتكاب جريمة التعدى على زوجته التي توزجها بعقد عرفي بالسلاح الأبيض سكين محاولا قتلها، وذلك بعد زواجهما بشهر ونصف، موضحا أن المجنى عليها ألحت عليه للزواج منها وذلك بترددها على المحل الخاص به واتصالها هاتفيا وإيهامها له بالحب، كما طلبت منه الزواج منها عرفيا داخل شقتها.وتابع: "وأكدت لها بأننى لن أستطع إعلان هذا الزواج لأنني متزوج من ابنه عمه ولدي منها أربع أبناء، ولو علمت زوجتى الأولى بزواجى مرة أخرى ستنقلب حياتى رأسا على عقب ووافقت المجنى عليها على ذلك"، مشيرا إلى أنه "بعد شهر ونصف فقط تفاجئت بطلبها بإعلان زواجنا وإلا ستفضح أمرى أمام زوجتى، وذلك بعقد الزواج العرفى وصور ومكالمات خاصة قامت بتصويرها وتسجيلها وبمناقشتها لإنهاء علاقتنا بإحترام طلبت منى تعويض ١٠٠ ألف جنيه، أو إعلان زواجنا فتشابكت معها وقمت بطعنها بسلاح أبيض سكين وحصلت على ورقة الزواج العرفى وهاتفها المحمول وتركتها وغادرت".وكان قد ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص من إحدى المستشفيات يفيد بوصول سيدة مصابة بطعنة فى البطن وبمناقشتها أقرت بقيام زوجها العرفى بطعنها بعد مشاجرة نشبت بينهما، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.