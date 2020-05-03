محمد رشاد ينتهى من تسجيل دعاء دينى جديد

انتهى المطرب محمد رشاد من تسجيل دعاء ديني جديد بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهو من كلمات إبراهيم صلاح، وألحان رزق، وتوزيع ومكس مودي منير، ومن المقرر أن يتم طرحه الأسبوع الحالي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والقنوات الفضائية المختلفة.يذكر أن محمد رشاد يشارك حاليا ولأول مره في مسلسل "ليالينا" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد علي رزق وهاجر الشرنوبي.