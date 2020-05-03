«آل ثاني»: مصر أكبر من مؤامرات «الحمدين».. ونظام «تميم» إرهابي

قال الشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، إن ما يرتكبه نظام الحمدين في قطر لا يمثل أيا من أهالي قطر على الإطلاق، بل إنهم يتألمون بسبب ممارسات النظام المختلفة على جميع الأصعدة.وتابع آل ثاني، أن ما يفعله نظام الحمدين الآن من وضع مؤامرات ومخططات لاستهداف أمن الدول واستقرار الشعوب لا يسر كل محب لدول مجلس التعاون الخليجي، ودول المنطقة، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.وأكد آل ثاني أن ارتماء تميم بن حمد في أحضان إيران وتركيا أمر يرفضه الشعب القطري تماما، لا سيما قد ارتكب تميم العديد من الفظائع في حق الشعب القطري من إهانة للنساء واحتجاز الأطفال ومنعهم من التواصل مع آبائهم الذين هربوا من النظام الفاسد.وتابع آل ثاني، أن نظام الحمدين أصغر من أن يهز أمن مصر، التي سجلت مواقف تصب في مصلحة العرب والمسلمين، وتابع: مصر أكبر من أن ينالها نظام «الحمدين» لأنه أضعف من ذلك بكثير، وهو الآن يهاجم مصر صاغرًا تحت ضغط من التنظيم الإخواني وتركيا، ولن يحقق أهدافه، بحكم ما يربط المملكة والإمارات والبحرين بمصر من علاقات أخوية، إضافة إلى التداخل الأسري بينها، وللأمانة لا يمكن لأحد أن يستغني عن مصر لما لها من مكانة سياسية وعسكرية.وأكد آل ثاني، أن إيران وتركيا تسيطران على قطر بتواطؤ من عزمي بشارة الذي فُرض على تميم من جهات معينة ليسيره كيفما يشاء، مشيرا إلى أن نظام «الحمدين» ما زال مصرًا على تنفيذ مخططاته الإجرامية ومؤامراته الإرهابية بحق دول المنطقة، لأنه مجرد منفذ لأجندات إيرانية تركية إخوانية، وأشار آل ثاني إلى أن نظام «الحمدين» فاقد للسيطرة، وأنه أضحى رهينة وأداة بأيدي تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي تتواجد عناصره بكثرة في الدوحة، وتحت حماية تركية وأن تميم يقدم الحماية لكبيرهم الإرهابي يوسف القرضاوي.وحول مقتل المعارض القطري فهد بوهندي قال آل ثاني: الكل يعلم بأن هذا النظام الإرهابي قتل فهد بوهندي في سجنه، وقتل قبله أحد أفراد أسرة آل ثاني بعد أن تم إخفاؤه في ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات، ولولا وفاة أخته لما تم الكشف عن وفاته، بعد أن لاحظ الطبيب تطابق البيانات، وكانت أسرته تعتقد أنه ما زال في السجن.