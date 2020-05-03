كيف مر أول امتحان إلكتروني من المنزل على الطلاب بعد كورونا؟

يختلف عام 2020 عن كل الأعوام السابقة، بسبب التغيرات الكثيرة التي خلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي ظهر في مصر خلال فبراير العام الجاري، وتخطت مصر الآن حاجز الخمسة آلاف حالة إصابة، لكن لازالت منظمة الصحة العالمية تصنف الوضع بأنه تحت السيطرة.وكان أول القطاعات التي حدثت فيها تغييرات عدة هو قطاع التعليم، ففي منتصف مارس الماضي، أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتعليق الدارسة لمدة أسبوعين في كل المدارس منعًا لتجمع الطلاب ومن أجل تقويض الجائحة، ولازال التعليق مستمرًا.ولجأت الوزارة في ذات القرار إلى التعليم المنزلي من خلال المنصات الإلكترونية للشرح والدراسة والامتحان أيضًا لسنوات النقل، كبديل لاجتماع الطلاب في المدارس، على أن يقدم الطلاب بحث بالاتفاق مع المعلمين وتأدية الامتحان إلكترونيًا بواسطة التابلت.وأجرى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية لنهاية العام إلكترونيًا من خلال التابلت، واختلفت ردرود فعل الطلاب وأولياء الأمور حول ذلك الامتحان، إلا أن الجميع أتفق على أنه أفضل من التجمعات التي كان سيحدثها الامتحان بطريقته المعتادة داخل المدارس.يوسف محمود، 32 عامًا، أحد أولياء الأمور الذي أدى ابنه في الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية، قال: "كنا خايفين من الامتحان بس الحمد لله، الامتحان كان سهل نوعًا ما، والنظام الإلكتروني أفضل من الورقي وأسهل منه، الامتحان الورقي صعب".أضاف: "الالكتروني 35 سؤال أما الامتحان الورقي فهو 55 سؤال، وبالنسبة لامتحان التابلت فهو أسهل 100 مرة من الامتحان الورقي واللجنة كلها امتحانات إلكترونية في البيت، ومكنش فيه أي مشاكل في الإنترنت أو السيستم".أوضح: "نتمنى أن يطبق النظام الإلكتروني بعد انفراج أزمة فيروس كورونا، تسهيلًا على الطلاب، ولكن يطبق بنفس الكيفية والجودة التي حدثت هذا العام، فالجميع أتفق على أنه اسهل من الامتحان الورقي وأقل في عدد الأسئلة المطروحة".منار مجدي، إحدى أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، قالت: "الامتحان كان سهل والنظام الإلكتروني جيد، لكن أصعب حاجة هي موضوع التعبير هيكون أسهل لما يتكتب في الورق عن أن الطالب يكتبه في التابلت بياخد وقت أطول".وأضافت: "الإنترنت كان جيد رغم أنه فاضل أيام قليلة والباقة الخاصة بشريحة وزارة التعليم تنتهي عندنا، لكن رغم كدة النت اشتغل مع بنتي كويس ومفصلش ولا مرة، وأفضل حاجة أنه لو فصل الإجابات بتاعت الطالب بتتحفظ تلقائي عشان لو لقدر الله وحصل حاجة الإجابات متروحش عليه".أوضحت: "كمان لو حصل حاجة والطالب خرج بره السيستم الوقت بتاعه بيوقف ومش بيتحسب عليه، ليا واحدة جارتي النور قطع عندهم وبمجرد ما ابنها خرج من السيستم الوقت بتاعه وقف ومرحش عليه لغاية لما فتح تاني".يسرا محمود، أحد طلاب الصف الأول الثانوي، ترى أن الامتحان بتلك الطريقة أفضل كثيرًا بدلًا من التجمعات والخوف من كورونا، موضحة: "تقسيم الطلاب محافظات هو أفضل شيء قامت به الوزارة، لأن ذلك خفف كثير عن الإنترنت وسرعته".ومن المميزات أيضًا وفقًا لها: "حفظ الإجابات فمهما حدث فكل الإجابات التي يدخلها الطالب تحفظ تلقائيًا، لكن اسوء ما في الأمر هو الغش والجروبات اللي اتعملت بين الطلبة والمدرسين عشان ياخدوا الإجابات وده شيء صعب السيطرة عليه".وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن خطوات اداء الامتحان الالكتروني من المنزل كالآتي: "دخول منصة الامتحان من جهاز "التابلت" الخاص بك، على الرابط التالي:، إدخال اسم المستخدم وهو كود الطالب، وكلمة السر الخاصة به، والضغط على كلمة دخول، إدخال كود الامتحان للمادة، الضغط على كلمة أبدأ أسفل النافذة، ليبدأ في حل الأسئلة".