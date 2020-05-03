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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 أكتوبر: إزالة مخالفة بالحى الثالث وتحويلها للنيابة العسكرية

الأحد 03/مايو/2020 - 10:33 ص
المهندس شريف الشربينى
المهندس شريف الشربينى
محمد إبراهيم
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صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم رصد مخالفة بناء عشوائى بالحى الثالث، وقامت على الفور الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير، بالتعامل بكل حزم وإزالة البناء العشوائي، وجارٍ تحويل المخالفة إلى النيابة العسكرية.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة بالتنسيق مع السلطات المعنية، لتكثيف حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أى مخالفة.

وطالب المهندس شريف الشربينى، المواطنين بالمدينة بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء، وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات بناء، مشددا على أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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