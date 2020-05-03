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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ16 مليون جنيه.. مد وتجديد شبكات المياه بـ3 مراكز في المنيا

الأحد 03/مايو/2020 - 10:30 ص
ياسر أحمد الشهاوى
ياسر أحمد الشهاوى
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن أن الشركة نجحت خلال هذا العام فى حل ظاهرة ضعف المياه بالمناطق الساخنة بـ3 مراكز بمحافظة المنيا بقيمة 16 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد أو المد والتدعيم بمراكز أبوقرقاص ومطاى وبنى مزار، وذلك فى إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأوضح المهندس ياسر الشهاوى أنه تم مد وتدعيم خطوط مياه بطول ٢٠كم بعدد من المناطق المحرومة بمركز أبوقرقاص بـ4 ملايين جنيه، وجارٍ إحلال وتجديد عدد من الخطوط لمسافة 2800 متر، بقيمة مليون جنيه ليبلغ إجمالى ما تم إنفاقها 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن مركز مطاى شهد أعمال مد وتدعيم للمناطق المحرومة بـ4 ملايين جنيه لمسافة تصل إلى15 ألف متر بالإضافة إلى 6 ملايين و500 ألف جنيه لإحلال وتجديد عدد من الخطوط لمسافة حوالى 5 آلاف متر، ليصل ما تم إنجازه بمركز مطاى إلى 10 ملايين ونصف.

وتابع أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للمناطق المحرومة بمركز بنى مزار لعدد من الخطوط بمبلغ مليون و200 ألف جنيه لمسافة 4 آلاف متر، بجانب مد وتدعيم عدد من الخطوط بمبلغ 150 ألف جنيه لمسافة حوالى ألف متر ليصل ما تم إنفاقه حتى الآن بالمركز إلى مليون و350 ألف جنيه.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك فى إطار التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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