رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: شفاء 72 مصابا بكورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 10:26 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد، شفاء 72 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1775 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ72 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس السبت، شفاء 101 حالة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء حتى أمس إلى 1703 حالات.

موضوعات متعلقة

هزة أرضية تضرب محافظتي القاهرة والجيزة

وزير التربية والتعليم يعلن اجراءات تسليم مشروع البحث..اليوم

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

زلزال مصر اليوم بقوة 6.3 ريختر يضرب 4 بلاد أخرى .. الأماكن المتضررة

الصور

image description

«إرادة جيل» يهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى الـ10 من رمضان

image description

«المصريين»: ذكرى العاشر من رمضان تُجدد لحظات الفخر بقواتنا المسلحة

image description

«حماة الوطن»: القوات المسلحة لا تزال فى حرب مع الإرهاب

image description

الأربعاء المقبل.. تحالف الأحزاب يناقش موضوعات خاصة

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

بث التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان من «الأزهر»

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

إنفوجراف

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

منوعات

300 مليون مشارك في اجتماعات عن بُعد باستخدام «زووم» شهريا

تطوير ذراع اصطناعية يتحكم بها «باستخدام العقل»

الممثل الأيسلندى هافثور بيورنسون يسجل رقمًا قياسيًا فى الرفعة المميتة

تطوير علاج جديد للأوعية الدموية المتضررة من الإنسولين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دواء قديم لكورونا المستجد
د.أحمد الخميسى
حكايات لم تحدث إلا فى الصحف
د. منى حلمى
شهداء جدد لإرهاب يقبض الثمن قبل شراء الكفن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فلسفة الغناء.. بين «الرَّصد» و«الترصُّد»!
المزيد

الثقافة

المغرب تقرر نصًا لعزت الطيرى للأطفال فى مدارسها

محاضرات على الإنترنت حول فيروس كورونا من مكتبة الإسكندرية.. اليوم

الرافدين للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «جبن»

القصة الكاملة لــ«المشاديد» في مسلسل الفتوة