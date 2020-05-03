حظك اليوم.. برج القوس الأحد 3 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج القوس قالت:-مهنيًا: يحتاج إليك الزملاء في العمل ويؤدون دورًا في توجهاتك، فتشاركهم اهتمامات موحدة وتقدم النصائح أو تتخذ القرار عنهم.عاطفيًا: تنمو العلاقات المتينة، بحيث تسعد لوقوف الحبيب الى جانبك، وتختفي الغيوم الداكنة ويسهل الحوار وتبادل الآراء.صحيًا: لا تنظر إلى الوراء بل تابع طريقك في حميتك الغذائية مهما اعترضك من مشكلات أو صعوبات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.