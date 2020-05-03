توزيع 547.2 مليون صحيفة عامة محليًا وخارجيًا خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصحف الورقية المصرية لم تتأثر بقوة بسبب الصحافة الرقمية فقد بلغ معدل التوزيع اليومى 1.4 مليون نسخة عام 2018.ولفت جهاز الإحصاء، تزامنا مع اليوم العالمى لحرية الصحافة، إلى أن النسخ الموزعة للصحف العامة محليا وخارجيا 547.209 مليون نسخة عام 2018، مقابل 510.259 مليون نسخة عام 2017، بزيادة قدرها 7.2 ٪.وأوضح أن عدد الصحف العامة التى صدرت بلغ 70 صحيفة عامة منها 3 صحف حزبية عـام 2018، مقابل 76 صحيفة عامة عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 7.9 ٪.وبلغ عدد الدوريات لكل من القطاعات ( الحكومى العـام الأعمال العام والخاص التي تصدر محليا) 131 دورية عام 2018، مقابل 128 دورية عام 2017،بزيادة قدرها 3.2 ٪.