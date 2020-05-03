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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برج إيفل يتزين بالأضواء تكريمًا لـ«محاربي كورونا»

الأحد 03/مايو/2020 - 10:18 ص
برج إيفل
برج إيفل
وكالات
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انضم برج إيفل إلى معالم عالمية أخرى، السبت، لتكريم الأشخاص الذين يحاربون على جبهة وباء كوفيد - 19 في مبادرة أطلقها برج "إمباير ستايت بيلدينج" في نيويورك.

فعند الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي عندما يخرج الناس إلى شُرفاتهم ونَوافذهم عادة لشكر الطواقم الصحية والطبية أضيء برج إيفل "بأنوار بيضاء براقة" تكريمًا "لشَجاعة العاملين في الرعاية الصحية التي لا تتزحزح في مواجهة الجائحة" الناجمة عن فيروس كورونا، على ما أعلنت الشركة التي تدير البرج.

وبعد نصف ساعة على ذلك، انضم برج مونبارس الشاهق في العاصمة الفرنسية إلى المبادرة متنقلا بين الأنوار الحمراء والبيضاء "لإبداء الدعم بقوة أكبر مثل قلب نابض".

وبدأت مبادرة "هيروز شاين برايت" في 24 أبريل في نيويورك مع استخدام لون مختلف في كل مساء لتوجيه تحية إلى مجموعات مختلفة تشمل الطواقم الطبية والشرطة والعسكريين، واختتمت، السبت، مع المعالم الباريسية.

ومن المعالم الأخرى التي شاركت في المبادرة، برج خليفة في الإمارات وهو أعلى مبنى في العالم وبرج "سي أن" في تورنتو وبرج "ماكاو" في الصين.

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