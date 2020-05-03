غدًا.. «المركزى» يطرح سندات خزانة بـ6.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى المصري، غدا الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجارى بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزى على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.