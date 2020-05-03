«أفريقية النواب» تناقش اتفاقيتين لدعم دول الساحل والاتحاد اليوم

تعقد لجنة الشئون الأفريقية اجتماعين صباح اليوم الأحد، في تمام الساعة ١١ صباحا، لعرض ومناقشة اتفاقيتين تم إحالتهم إلى اللجنة لعقد لجنة مشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة.تختص الاتفاقية الأولى بالموافقة على المعاهدة المقترحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، أما الاتفاقية الثانية خاصة بمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.وأشارت اللجنة إلى أن الاجتماعات ستعقد بقاعة المرحوم سامح سيف الليزل - مبني الري، بالاشتراك مع اللجان والوزارات المعنية.