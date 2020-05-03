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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. مغادرة رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين بواشنطن

الأحد 03/مايو/2020 - 10:10 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية تسيرها شركة مصر للطيران إلى مدينة واشنطن، لنقل نحو 302 مصريا من العالقين في أمريكا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر تعود الرحلة بعد غدا الثلاثاء، إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، خلال الفترة ما بين 21 أبريل حتى 30 أبريل، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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