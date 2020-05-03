حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 3 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج العذراء قالت:-مهنيًا: نشاطك في العمل غير مسبوق وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام، وتنجح في مشروع يغيّر مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة لم تكن تتوقعها.عاطفيًا: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار.صحيًا: ابتعد قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.