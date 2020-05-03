محمد الليثي ضيف شرف «اللعبة» و«عمر ودياب»

انتهى الفنان الشاب محمد الليثي الشهير بـ"مازو" من أداء دوره الرئيسي في مسلسل عمر ودياب مع نجوم الكوميديا علي ربيع ومصطفى خاطر، وأيضًا مشاركته بمسلسل اللعبة مع النجوم هشام ماجد وشيكو وإخراج معتز التوني.وأعرب الفنان الشاب محمد مازو عن سعادته من ردود الأفعال حول أدائه أمام نجوم الكوميديا، وأن دوره في "اللعبة" و"عمر ودياب" يمثل خطوة جديدة وانطلاقة حقيقية في مشواره الفني.مسلسل اللعبة يذاع بقناة إم بي سي مصر ومسلسل عمر ودياب بقناة الحياة، وحقق مسلسلي اللعبة وعمر ودياب نسب مشاهدة عالية وسط إشادة بأداء مازو من المشاهدين وجمهور السوشيال ميديا.ومن المعروف أن الفنان الشاب محمد مازو قد شارك في أعمال فيلم جحيم في الهند ومسلسل خفة يد ومسلسل كابتن أنوش وبرنامج أيمن يقدمه أشرف.