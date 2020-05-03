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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد دبي.. مراكز تجارية ومطاعم تفتح أبوابها في الإمارات

الأحد 03/مايو/2020 - 10:03 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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عاودت المراكز التجارية في أبوظبي عاصمة الإمارات فتح أبوابها من جديد أمام عدد محدود من الزبائن في العطلة الأسبوعية مع تخفيف قيود العزل العام التي فرضت في الإمارات قبل أكثر من شهر لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفتحت ثلاثة مراكز تجارية في أبوظبي أبوابها اليوم الأحد، على أن تستقبل 30 % فقط من العدد المعتاد للمترددين عليها بعد اتخاذ تدابير وقائية من بينها تركيب أجهزة للفحص الحراري، وذلك وفق ما قاله المكتب الإعلامي الحكومي.

وقالت إمارة الشارقة إنها ستعيد فتح المراكز التجارية اليوم الأحد.

وكانت المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي في دبي، مركز الأعمال والسياحة في الإمارات، قد استأنفت نشاطها في وقت سابق على أن تفرض قيودا على عدد المترددين عليها.

ويتعين على المتسوقين وضع كمامات وارتداء قفازات والحفاظ على المسافات بينهم.

وقال المكتب الإعلامي في الشارقة إن المراكز التجارية وصالونات الحلاقة والتجميل يمكن أن تستأنف عملها اليوم الأحد.

ولا تزال أماكن عامة أخرى مثل المدارس والمساجد ودور السينما مغلقة في الإمارات التي أعلنت حتى الآن اكتشاف قرابة 13600 حالة إصابة بالفيروس و119 حالة وفاة، ولا تعلن الإمارات تفاصيل الإصابات في كل إمارة من إماراتها السبع.

وفي بداية شهر رمضان في 24 ابريل خففت الإمارات حظر تجول بدأ تطبيقه على مستوى البلاد يوم 26 مارس.

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