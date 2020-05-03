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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مدبولي» يلقي بيان إعلان حالة الطوارئ أمام «النواب» اليوم

الأحد 03/مايو/2020 - 10:00 ص
المهندس مصطفى مدبولي
المهندس مصطفى مدبولي
عائشة حسن
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يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة اليوم الأحد، ويلقي المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام الجلسة العامة لتوضيح الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.

ومن المقرر أن يحيل رئيس مجلس النواب، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية، وفي نفس اليوم يتم أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.

وتأتي هذه تلك الإجراءات تأتي وفقا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء، رئيسَ البرلمان بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

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