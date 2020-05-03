صحة النجف بالعراق: لا إصابات جديدة بكورونا

أعلنت دائرة صحة النجف بالعراق، اليوم الأحد، عدم وجود أية إصابات جديدة بفيروس كورونا.وقالت دائرة صحة النجف، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن مختبر الصحة العامة في المحافظة أجرى 172 فحصا لحالات مشتبه بها، من ضمنها 38 نموذجا من عينات الحجر في ضيافة الدائرة، و54 فحصا من عينات الفحص العشوائي، وتبين من خلال الفحوصات عدم وجود حالة موجبة حاملة للفيروس، موضحة أنه بذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف 305 حالات مؤكدة، و286 شفاء، و6 حالات وفاة، وحالتين مغادرتين".وأكدت دائرة صحة النجف استمرارها وبكافة طاقتها في عملها وعلى مدار 24 ساعة، لتشخيص الحالات الموجبة وتقديم كافة الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للمخالطين والمصابين.