أمريكية تنقل أولادها للصين لحمايتهم من كورونا

فى بداية انتشار فيروس كورونا المستجد بالصين وتحديدا ووهان الصينية، بدأ الأجانب هناك فى مغادرة البلاد والعودة لبلادهم بأسرع وقت خوفا من إصابتهم بالفيروس القاتل.فيما اختارت سيدة أمريكية شيئا مختلفا، حين نقلت أولادها من الولايات المتحدة إلى الصين لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورينغ بوست"، اليوم الأحد، تفاصيل قصة جون شيه، أمريكية الأصل وتعمل بإحدى جامعات مدينة شنغهاي الصينية.وقال شيه إنها سافرت من شنجهاي إلى فيرجينيا من أجل اصطحاب ابنتيها اللتين تقيمان هناك، وذلك بعدما لاحظت تباينا كبيرا بين تعامل واشنطن وبكين في احتواء الفيروس، وقال إن أداء السلطات الأمريكية كان مثيرا للقلق.وتعمل شيه منذ سنوات في شنجهاي بعدما حصلت على وظيفة هناك، فيما بقيت الطفلتان والأب في الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.واجتمعت الأسرة كلها في اليابان خلال عطلة في يناير الماضي أثناء السنة القمرية، وحينها بدأت الأخبار تتوارد عن تفشي الفيروس وإجراءات الإغلاق الصينية.وقرر الزوجان حين أغلقت المدارس فى شنجهاي، أن الطفلتين اللتين تتراوح أعمارهما بين 13 و10 سنوات يجب أن تعودا إلى الولايات المتحدة، على اعتبار أن هذا الإجراء الأسلم لهما.لكن وصلت العائلة إلى ما يشبه نقطة تحول، خلال منتصف شهر مارس الماضى، إذ أعلنت المدرسة التي تدرس فيها الطفلتين غلق أبوابها، إثر تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث سجلت أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات.وفي المقابل، بدأت المدارس في شنجهاي تتحدث عن عودة المدارس في القريب العاجل، وقالت الأم إنه أمامها فرصة محدودة لاصطحاب ابنتيها في الولايات المتحدة للإقامة معها في الصين.ووفقا للصحيفة، سافرت الأم إلى الولايات المتحدة ومكثت هناك 36 ساعة فقط، وخلال هذه الأيام القليلة رأت أمورا مثيرة للقلق، مثل إجراءات الفحص المتراخية في المطارات، ولو لم تقل إنها كانت في الصين لما سألها أحد ولما أخضعت لفحص الحرارة الذي يكشف عن الحمى.وخلال الأيام الثلاثة التي قضتها مع عائلتها في أمريكا، ذهلت من حجم ازدحام المطاعم بروادها عندما ذهبت مع زوجها لشراء وجبات سريعة، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في البلاد، الأمر الذي عزز قناعتها بأن بقاء طفلتيها معها في الصين أصبح أكثر ضرورة.ووصلت السيدة الأمريكية فى 19 مارس الماضي، بصحبة ابنتيها مطار شنجهاي عبر اليابان، لكن الأمر كان مختلفا تماما عما حدث في المطار الأمريكي.وتقول شيه إن ركاب الطائرة أخضعوا لإجراءات صحية مشددة استمرت أكثر من 7 ساعات، مثل ملء استمارات صحية تسأل عن أعراض كورونا كالالتهاب في الحلق، ثم جرى فحصهم من قبل طواقم يرتدي عناصرها البذلات الواقية وبعد ذلك كانت محطة فحص أخرى، ألزمتها بإجراء فحوص إضافية بسبب الاشتباه في التهاب لدى الأم، ثم فحص ثالث ورابع.وفضلت الأم بعد أن عرضت عليها السلطات الحجر المنزلي او الإجباري في فندق، أن تذهب في منزلها، ذلك أن الأمر يتطلب موافقة العمارة التي تسكن فيها، وقد حصلت عليها بالفعل.وقالت إنها تشعر بالغضب من أن الولايات المتحدة لم تملك اختبارات وإجراءات كافية لمواجهة فيروس كورونا.