10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا.. والإجمالي 134 ألفًا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" أن حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم روسيا قفزت قفزة قياسية جديدة بتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة خلال الــ 24 ساعة الماضية.وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأحد بأنه سجل 10 آلاف و633 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المصابين في عموم روسيا إلى 134 ألفًا و687 مصابًا.وأضاف البيان أن 5948 إصابة من الإصابات الجديدة سُجلت في العاصمة الروسية موسكو و822 في ضواحي العاصمة، مشيرًا إلى تسجيل 58 حالة وفاة جديدة خلال الــ 24 ساعة الماضية.وأوضح البيان أن 50.3% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أي أعراض للمرض، يُذكر أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي كانت في روسيا قبل يوم واحد 9623 حالة.