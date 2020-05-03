الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، ثلاثة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية.وأفادت وكالة وفا الفلسطينية الجديدة عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد علي رضوان (27 عاما)، ومنصور عاصم سليم (21 عاما)، واكرم تيسير منصور (18 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة عزون.كما اعتقل الاحتلال سبعة من الشباب الفلسطيني بينهم أسير محرر، من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة العيسوية، وداهمت عدة منازل بعد أن فجرت ابوابها الخارجية وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت الأسير المحرر وليد داود عليان، وادم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزه عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري، كما سلمت الشاب اكرم مصطفى، بلاغا لمراجعة مخابراتها.