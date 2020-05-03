استئناف الدراسة تدريجيا في إسرائيل اليوم

يبدأ الطلبة في إسرائيل اليوم الأحد، العودة إلى المدارس تدريجيا، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا.وتأتي العودة مع التقيد بإجراءات الوقاية، ومنها الدراسة في مجموعات صغيرة.وقررت السلطات المحلية العربية عدم استئناف الدراسة فيها، كما أعلنت عدة بلديات منها تل أبيب وحيفا وبئر السبع عدم إعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بسبب عدم الاستعداد لذلك.وخلال اجتماعٍ الليلة الماضية، قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء الحظر على ذهاب من هم فوق سن الـ 67 إلى أماكن أعمالهم، وذلك من أجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإنه من المقرر أن تعود الحكومة إلى الاجتماع مساء اليوم، لبحث إعادة فتح الأسواق والمجمعات التجارية وإلغاء القيود على الابتعاد عن المنزل لأكثر من 100 متر.وشهدت إسرائيل تراجعا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا خلال الفترة الماضية.وإجمالا، سجلت إسرائيل أكثر من 16 ألف إصابة بكورونا، و229 حالة وفاة.