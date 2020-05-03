3 إصابات جديدة بكورونا في تايلاند

سجلت تايلاند ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي وفيات اليوم الأحد، فيما بدأت البلاد رفع القيود المفروضة على بعض الشركات ومظاهر الحياة.ويعتبر هذا أقل عدد إصابات منذ أوائل مارس قبل أن تبدأ البلاد في تسجيل الإصابات وتتزايد أعداد الوفيات.وبلغ إجمالي الإصابات في تايلاند 2969 والوفيات 54 حالة منذ بدأ تفشي الوباء في يناير.