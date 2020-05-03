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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل 2644 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الأحد 03/مايو/2020 - 07:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في الهند، خلال اليوم الأخير، بواقع 2644 شخصًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 39980 شخصًا، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة.

وبحسب الوزارة، يخضع 28046 مريضا للعلاج، وتعافى 10632 شخصا منهم 682 في اليوم الأخير، وتوفي بفعل الفيروس التاجي 1301 مريض حتى الآن، منهم 83 في الساعات الـ24 الماضية.

وفي اليوم السابق، كان إجمالي عدد الإصابات قد بلغ 37336 إصابة، وقبل ذلك بيوم واحد - 35043.

وتم الكشف عن معظم المصابين في ولاية ماهاراشترا في وسط البلاد، حيث تم تسجيل 12296 حالة إصابة (+790 في اليوم الأخير).

وجاءت ولاية غوجارات، الواقعة في أقصى غرب الهند، في المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الإصابة - 5054 حالة (+333 يوم أمس)، تليها منطقة العاصمة دلهي الحضرية بـ 4122 إصابة (+384 أمس).

وفي وقت سابق، مددت وزارة الشئون الداخلية في البلاد نظام العزل من 25 مارس حتى 17 مايو، وأمرت الولايات بتخصيص مناطق "حمراء" و"برتقالية" و"خضراء" اعتمادا على عدد المرضى المصابين بالفيروسات التاجية. وسمحت في المناطق "الخضراء" و"البرتقالية" مع بعض القيود، بسير سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، وكذلك بفتح محلات تصفيف الشعر، وحظرت عمل المؤسسات التعليمية والترفيهية في جميع المجالات دون استثناء، كما أغلقت الحدود بين ولايات الدولة، وحظرت الطيران على متن الطائرات وكذلك رحلات القطارات والمترو.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 3.2 مليون حالة إصابة في العالم، ووفاة ما يزيد عن 230 ألف شخص.

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