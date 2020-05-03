رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية ألمانيا يدعو لتوخى الحذر عند رفع القيود عن السفر

الأحد 03/مايو/2020 - 07:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
دعا وزير الخارجية الألماني هيكو ماس لتوخي الحذر عندما يتعلق الأمر برفع القيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم.

وقال "ماس"، في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، نشرت اليوم الأحد، "عندما لا يتمكن الناس فقط من مجرد السفر للخارج مرة أخرى، بل أيضا يعودون بطريقة آمنة بما فيه الكفاية، في ذلك الوقت يمكننا أن نتراجع عن تحذيرات السفر خطوة بخطوة".

وأضاف: "لكن لا يمكننا أن نسمح بأن تكون هذه خطوات متسرعة، لا نستطيع ولن نعيد ربع مليون شخص آخر من عطلاتهم مرة أخرى هذا الصيف".

وبعد أن انتشرت قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا على نطاق واسع في مارس الماضي، أعادت ألمانيا ما لا يقل عن 225 ألفًا من مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في الخارج الأمر الذي وصفته وزارة الخارجية بأنها أكبر عملية من نوعها في تاريخ البلاد.

وتابع أن الحدود الداخلية لأوروبا يجب ألا تظل مغلقة "ليوم واحد زيادة عن اللازم".

وقال لكن في حالة إعادة فتح الحدود، يجب على حكومة ألمانيا "التصرف بطريقة منظمة ومنسقة، حتى لا يتعرض التقدم الذي تحقق في مكافحة الفيروس للخطر، من أجل الحفاظ على ما ضحينا من أجله بجزء من حياتنا الطبيعية في الأسابيع القليلة الماضية".

وأبقت وزارة الخارجية الألمانية على العمل بتحذير السفر على مستوى العالم، والذي تم تمديده يوم الأربعاء حتى منتصف يونيو القادم.

موضوعات متعلقة

مصر تستعد لطقس غير مستقر.. وانخفاض الحرارة الثلاثاء

إصابة صحفى بكورونا فى البحر الأحمر

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

إطلاق نار متبادل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية

الصور

image description

«إرادة جيل» يهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى الـ10 من رمضان

image description

«المصريين»: ذكرى العاشر من رمضان تُجدد لحظات الفخر بقواتنا المسلحة

image description

«حماة الوطن»: القوات المسلحة لا تزال فى حرب مع الإرهاب

image description

الأربعاء المقبل.. تحالف الأحزاب يناقش موضوعات خاصة

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

الصحة: معدلات الإصابة بكورونا ما زالت متوقعة ولم تحقق أى قفزات

إنفوجراف

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

منوعات

الممثل الأيسلندى هافثور بيورنسون يسجل رقمًا قياسيًا فى الرفعة المميتة

تطوير علاج جديد للأوعية الدموية المتضررة من الإنسولين

نتائج واعدة للاستعانة بعقار الفصام فى علاج أورام الدماغ

وفاة المغنى العالمى الجزائرى إيدير فى باريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
دواء قديم لكورونا المستجد
د.أحمد الخميسى
حكايات لم تحدث إلا فى الصحف
د. منى حلمى
شهداء جدد لإرهاب يقبض الثمن قبل شراء الكفن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فلسفة الغناء.. بين «الرَّصد» و«الترصُّد»!
المزيد

الثقافة

المغرب تقرر نصًا لعزت الطيرى للأطفال فى مدارسها

محاضرات على الإنترنت حول فيروس كورونا من مكتبة الإسكندرية.. اليوم

الرافدين للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «جبن»

القصة الكاملة لــ«المشاديد» في مسلسل الفتوة