وصول 339 عالقًا بواشنطن إلى مرسى علم ودخولهم الحجر الصحي

استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح اليوم الأحد، طائرة المصريين العالقين في واشنطن وعلى متنها عددًا من المصريين العالقين، قادمة من مطار العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن رحلات الطيران الاستثنائية، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا.وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الدستور"، إنه وصلت صباح اليوم الرحلة الثالثة للعالقين في واشنطن، وتقل على متنها 339 مصريا من العالقين بأمريكا، حيث وصلت بداية أبريل الماضي رحلتين من واشنطن قبل ذلك، مشيرًا وتم إجراء الفحص الطبي لهم فور وصولهم، كما تم توفير مهمات وأدوات التعقيم وأتوبيسات نقل مجهزة ومعقمة لنقل العائدين لفندق الحجر المخصص لهم بمدينة مرسى علم لقضاء المدة المحددة لهم 14 يومًا.من جانبه أكد الدكتور إسماعيل خلف، مدير إدارة الحجر الصحي بالمحافظة، أن فرق الحجر الصحي بمطار مرسى علم قامت بسحب عينات للعائدين فور وصولهم وإجراء الفحص الظاهري لهم، وإرسال العينات إلى المعامل المركزية لفحصها، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على سلامة المصريين العائدين وذويهم.