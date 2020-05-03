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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الممثل الأيسلندى هافثور بيورنسون يسجل رقمًا قياسيًا فى الرفعة المميتة

الأحد 03/مايو/2020 - 07:16 ص
وكالات
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حقق الممثل الأيسلندي القوي هافثور بيورنسون بطل مسلسل "جيم أوف ثرونز"رقمًا عالميا في رفعة الاثقال المميتة، عندما رفع وزنا يبلغ 501 كيلوجرام في أيسلندا.

وذكرت إذاعة "إي إس بي إن" الرياضية الأمريكية، أن الرباع البالغ من العمر 31 عامًا رفع 501 كيلوجرام - بزيادة كيلوجرام واحد عن الرقم القياسي السابق المسجل باسم البريطاني إيدي هول في عام.2016

وقال بيورنسون بعد تسجيل الرقم القياسي الجديد: "ليس لدي كلمات. يا له من يوم رائع، يوم سأتذكره لبقية حياتي".

يشار إلى أن بيورنسون معروف عالميا بتجسيد شخصية جريجور كليجان "الجبل" في المسلسل الشهير "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز).

وتوج بيورنسون بلقب أقوى رجل في العالم في عام 2018 وفاز بمسابقة أرنولد سترونجمان كلاسيك مرتين، وفقًا لموقعه على الإنترنت.

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