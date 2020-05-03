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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أعداد وفيات «كورونا» باليابان تتجاوز الـ 500 حالة

الأحد 03/مايو/2020 - 06:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز 500 حالة.

وأفادت هيئة الاذاعة اليابانية بأن 530 شخصا توفوا بسبب مرض كوفيد 19، الذي يسببه الفيروس، منذ بدء تفشي المرض في اليابان.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 15 ألفا و500 شخص ثبت إصابتهم بالفيروس.

وسيقرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يوم غد الإثنين، ما إذا كان سيجري تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر تقريبا.

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ في 6 مايو، نفس يوم انتهاء عطلة نهاية أسبوع طويلة.

ومقارنة ببعض الدول في أوروبا، فإن إجراءات الطوارئ في اليابان ليست مشددة، ويجري تشجيع المواطنين على البقاء في المنازل قدر الإمكان.

يشار إلى أن العديد من المتاجر والمطاعم ومراكز التسوق مغلقة، لكن الكثير من الناس لا يزالون يذهبون إلى قاعات الألعاب الرياضية المزدحمة والمتنزهات والشواطئ، ويرتدون الأقنعة الواقية أثناء وجودهم في الأماكن العامة.

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