ألمانيا تسجل 793 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 793 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.كما زاد عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 74 حالة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.