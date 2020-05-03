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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

تطوير علاج جديد للأوعية الدموية المتضررة من الإنسولين

الأحد 03/مايو/2020 - 06:16 ص
جريدة الدستور
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تمكن فريق من الباحثين المنتسبين إلى مؤسسات في (المملكة الممتحدة، اليونان، وألمانيا) من تطوير آلية جديدة لعلاج الأوعية الدموية المتضررة من الإنسولين المرتبطة بأمراض القلب.

وأضح الفريق البحثي، في بحثهم المنشور بمجلة Science Translational Medicine الطبية، كيف درسوا الأوعية الدموية في العديد من مرضى جراحة القلب وما تعلموه من خلال القيام بذلك.

ويشخص مرض "تصلب الشرايين" بخاصية تراكم الدهون على الجدران الداخلية للشرايين، وهي الحالة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وكان بحث طبي سابق قد أشار إلى أن الإنسولين يمكن أن يساهم في تصلب الشرايين لدى مرضى السكر، ولكن حتى الآن، لم يكن من الواضح كيف، كما أن العلاج المعقد، هو عدم انعكاس تصلب الشرايين لدى مرضى السكر الذين يعطون أدوية للسيطرة على مستويات الإنسولين.

وفي الدراسة الحالية، أجرى الباحثون دراسة على الأوعية الدموية في المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين وكانوا يخضعون لجراحة المجازة التاجية لفهم الحالة بشكل أفضل، إجمالا.

وقام الباحثون بتحليل الأوعية الدموية لـ 674 مريضا، وبذلك اكتشفوا نمطًا، كانت الأوعية الدموية مقاومة للإنسولين، وكانت هذه مشكلة لأن الإنسولين يتحكم في نغمة الأوعية الدموية، وهي العملية التي يتم من خلالها تمددها.

ووجد الباحثون أيضًا أدلة على الإجهاد في الأوعية الدموية بسبب جزيئات الأكسجين، وربما الأهم من ذلك، وجدوا أن الإنسولين أدى إلى مشاكل في الخلايا التي تبطن داخل الأوعية.

ويقترح الباحثون أن نتائجهم تشير إلى أنه ينبغي إجراء تجارب لاختبار إمكانية إضافة مثبطات (DPP4) إلى علاج الإنسولين لمرضى السكري لتقليل تصلب الشرايين.

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