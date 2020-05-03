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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاملون الطبيون باليابان يواجهون نقصا حادا فى المعدات

الأحد 03/مايو/2020 - 06:12 ص
جريدة الدستور
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أظهر مسح حديث أن العاملين الطبيين في اليابان يواجهون نقصًا حادًا في معدات الحماية في مكافحتهم لفيروس كورونا المستجد على الرغم من جهود الحكومة لزيادة الدعم.

وقال ما مجموعه 78 في المائة في استطلاع عبر الإنترنت أجري الشهر الماضي، أن هناك نقصًا أو نقصًا إلى حد ما في معدات الوقاية الطبية اللازمة، مقارنة بـ 61 في المائة في الاستطلاع السابق في مارس، وفقًا لموفر المعلومات الطبية كيه كيه للرعاية الصحية الإلكترونية.

وأجريت الدراسة بين 16 و21 أبريل على 522 طبيبًا في جميع أنحاء البلاد وكانت متابعة لمسح أجرى في مارس الذي شهد استجواب 817 طبيبا.

وقال حوالي 32 % من المستشفيات متوسطة الحجم أو الكبيرة التي بها أكثر من 100 سرير، إن هناك "نقصا حادا"، في حين قال 45 % من المنشآت الأصغر التي تحتوي على أقل من 100 سرير إنها في وضع مماثل.

ومن بين العناصر التي تعاني من نقص في المعروض، أجاب 75 % على سؤال متعدد الخيارات بأنهم يريدون المزيد من الأقنعة الطبية الجراحية، يليهم 71 % يبحثون عن أقنعة الحماية، و67 % للمطهرات.

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