توالى برقيات التهانى على السيسى بذكرى انتصارات رمضان تتصدر عناوين الصحف

تابعت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأحد، توالي برقيات التهاني على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان لعام 1441 هجريا، كما سلطت الصحف الضوء على إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة فيروس (كورونا) المستجد وتداعياته على قطاعات الصناعة.وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل برقيات تهاني قيادات الدولة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث تناقلت برقيات التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.ونقلت صحيفة (الأخبار) برقية تهنئة القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي - والتي قال خلالها - "يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان الذي حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة في البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية".وأشارت إلى أن وزير الدفاع هنأ القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.كما نقلت الصحيفة برقية وزير الداخلية محمود توفيق - والتي قال خلالها - "يشرفني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب الأماني.. داعين الله (عز وجل) أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم عليكم نعمة التوفيق والسداد".وفي السياق، سلطت (الأخبار) الضوء على تهنئة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، للرئيس السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي ورجال القوات المسلحة وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصار العاشر من رمضان، والتي أكد - خلالها - أن تحرير الأرض واستعادة الكرامة كانا نتاج إرادة صادقة لجيش باسل وشعب أصيل، مضيفا أن حرب العاشر من رمضان جسدت ملحمة ضربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء.وأشارت إلى تهنئة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام للرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ورجال القوات المسلحة البواسل.وفي شأن آخر، نقلت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (10 مليارات جنيه لتخفيض أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية) - عن وزير المالية الدكتور محمد معيط القول إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية؛ فإن الحكومة تسعى لتحويل "محنة" كورونا الحالية إلى "منحة" لقطاع الصناعة، تشجيعا للإنتاج المحلي.ونقلت (الأهرام) تصريحات معيط - والتي قال خلالها - إنه في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة (كورونا) المسجد وتداعيتها على قطاعات الصناعة، فقد جرى تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذى تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة بنحو 10 مليارات جنيه، مؤكدا أن الحكومة تستهدف استمرار عجلة الانتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرا إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد تبلغ بنحو 2 % من الناتج المحلي.من ناحية أخرى، أشارت صحيفة (الأهرام) إلى قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ببدء العمل بالمراكز التكنولوجية، لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة بدءا من اليوم، حيث أكد وزير الإسكان أنه سيجرى استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة بدءا من اليوم، وذلك في إطار عودة العمل بالخدمات تدريجيا والمقدمة لسكان المدن الجديدة والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها.ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الإسكان ناشد المواطنين المترددين على مراكز خدمات العملاء الالتزام بعدم التكدس لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وأعمال التطهير وأن التعقيم شرط أساسي لاستمرار العمل بهذه المراكز وللتيسير في مهمة مقدمي الخدمات بالمراكز.وفي إطار إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة فيروس (كورونا) المستجد وتداعياته على قطاعات الصناعة، كتبت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (2.1 تريليون جنيه.. استثمارات الدولة في 6 سنوات) - أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن خطة العام المالي 20 2021 خرجت عن النهج التقليدى المتبع في إعداد الخطط السنوية وسبق الالتزام به في العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة "18 2019 ــ 21 2022" في إطار أزمة فيروس (كورونا).ونقلت (الجمهورية) عن وزيرة التخطيط القول إن هناك اتفاقا عاما على أن خطة 20 2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها، فهي تستهدف الحفاظ على حياة المواطن المصري وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة والتي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنة.وتناقلت صحيفة (الجمهورية) قرار وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الاتصالات ببث صلاة العشاء والتراويح على إذاعة القرآن الكريم يوميا من مسجد عمرو بن العاص بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين بالمسجد وتختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد ولن يتم فتح باب المسجد أمام المصلين وتشغيل سماعات خارجية ويقتصر الأمر على مسجد عمرو فقط.