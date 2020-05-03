كوريا الجنوبية تسجل 13 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس السبت لترتفع حصيلة الإصالات إلى 10.793 حالة.وظل عدد الإصابات الجديدة أقل من 20 حالة لليوم الـ16 على التوالي منذ يوم 18 أبريل الماضي.وذكرت أن من بين الـ13 إصابة الجديدة، جاءت 10 إصابات قادمة من الخارج، و3 إصابات لانتقال العدوى محليا.ومن بين الـ10 إصابات القادمة من الخارج، اكتشفت 5 حالات أثناء عملية الحجر الصحي في المطارات، وجاءت حالتان في كل من سيئول وإقليم كيونج كي، وحالة واحدة في دايجو.وجاءت 3 إصابات لانتقال العدوى محليا في دايجو، بينما بقى عدد حالات الوفاة عند 250 حالة بدون تسجيل حالة جديدة.وزاد عدد حالات الشفاء بمقدار 60 حالة إلى 9.183 حالة، لترتفع نسبة الشفاء إلى 85.1%.